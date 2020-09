Giroud jolly low cost di Paratici: l'attaccante è intrigato dalla Juve, può arrivare per 5 mln

Nonostante la secca smentita del calciatore, secondo Sky Sport Olivier Giroud resta l'asso nella manica della Juventus. Per l'emittente, infatti, l'attaccante francese avrebbe espresso il suo gradimento per il possibile trasferimento in maglia bianconera, con Paratici che pensa proprio a lui come soluzione low cost qualora non dovessero arrivare gli obiettivi principali (Luis Suarez in primis) per il reparto avanzato.

Giroud, d'altronde, ha un accordo col Chelsea che gli permette di liberarsi per soli 5 milioni di euro in caso di offerta di suo gradimento. E la Juve sarebbe sicuramente una pista intrigante...