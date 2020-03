Giroud sull'interesse della Lazio: "Sono venuti anche a Londra, ma l'affare è stato bloccato"

vedi letture

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di TeleFoot. Ecco le sue parole sull'interessamento della Lazio: "Mi vedevo lontano dal Chelsea. Vedevo sei mesi complicati davanti a me ed è per questo che ho avuto il desiderio di cambiare aria. Per cui ho provato a partire a gennaio. Era tutto fatto, ma alla fine il Chelsea non mi ha voluto lasciar andare. La Lazio, dal canto suo, ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa ma l’affare è stato bloccato".