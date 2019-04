© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due giornate di squalifica per Simone Zaza, una per altri undici calciatori. Queste, nel dettaglio, le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

Calciatori espulsi

Squalifica per due giornate effettive: Simone Zaza (Torino), per avere al 28° del secondo tempo rivolto all'arbitro espressione ingiuriosa.

Squalifica per una giornata effettiva: Barella (Cagliari), doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Biraschi (Genoa), per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete; Pellegrini (Cagliari), doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva: Chibsah (Frosinone), Dijks (Bologna), Fares (SPAL), Gabbiadini (Sampdoria), Pandev (Genoa), Pisacane (Cagliari), Luis Alberto (Lazio), Santander (Bologna), tutti ammoniti e già diffidati.