Giudice Sportivo, un turno di stop per Padelli e Marchetti. Entrambi espulsi dalla panchina

Sono due i fermati dal Giudice Sportivo dopo i sei recuperi giocati tra domenica e ieri, entrambi per cartellino rosso, entrambi portieri, entrambi non in campo al momento del rosso. Si tratta di Marchetti del Genoa e Padelli dell'Inter: "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000 per Federico Marchetti (Genoa): per avere, al termine della gara, urlato un’esclamazione irrispettosa al quarto ufficiale. Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000 per Daniele Padelli (Inter): per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa".