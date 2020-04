Gli occhi della Roma su Mario Gotze. Si prospetta un derby di mercato con la Lazio

Il prossimo mercato della Roma, spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbe avere interessanti sbocchi in Bundesliga. Sia in entrata che in uscita. E uno dei profili maggiormente attraenti è Mario Gotze, giocatore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

Derby con la Lazio per l’eroe del Mondiale 2014 - Uno degli obiettivi di Fonseca è il trequartista dei gialloneri di Germania, giocatore che nonostante gli ultimi anni sia rimasto un po’ in ombra piace anche alla Lazio. Di recente lo stesso Gotze ha rispedito al mittente gli interessi extra europei scegliendo di restare in uno dei campionati continentali, anche se verosimilmente dovrà tagliarsi l’ingaggio da 6 milioni di euro.