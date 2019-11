Gli stakanovisti della Serie A. Otto sono difensori. Spicca Bonucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia del dodicesimo turno di Serie A Tuttosport propone un'interessante statistica in merito agli stakanovisti della massima serie, ovvero ai giocatori di movimento (esclusi dunque i portieri) che sono rimasti in campo per tutta la durata di ognuna delle undici gare già disputate.

Spiccano i difensori con ben otto elementi in graduatoria: Bonucci della Juventus, Faraoni dell'Hellas Verona, Izzo del Torino, Kolarov della Roma, Lucioni e Rossettini del Lecce, Milenkovic della Fiorentina, Murru della Sampdoria, Romagnoli del Milan e Skriniar dell'Inter.

Solo due invece i centrocampisti. Si tratta di Marcelo Brozovic dell'Inter e Erik Pulgar della Fiorentina.