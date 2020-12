Globe Soccer Awards, è Lewandowski il "Calciatore dell'anno 2020": battuti CR7 e Messi

Il "Miglior calciatore dell'anno 2020" è Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco ha battuto Cristiano Ronaldo e Leo Messi ai Globe Soccer Awards che si stanno tenendo a Dubai. Il goleador polacco, d'altronde, è stato protagonista di una grande stagione vincendo campionato, coppa nazionale e Champions League.

🏆 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ⁣PLAYER OF THE YEAR 2020⁣ Globe Soccer Award ⁣⁣⁣⁣#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020