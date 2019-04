Gol, assist e prova da big, Krunic convince tutti anche a mezzo servizio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol, un assist e la "palma" del migliore in campo dell'Empoli. E pensare che Rade Krunic, solamente fino a qualche ora fa, non sarebbe neanche dovuto scendere in campo nello scontro diretto di Udine a causa del problema all'adduttore accusato contro il Napoli...

Invece, nonostante la sconfitta finale per 3-2, il centrocampista bosniaco è stato il trascinatore degli azzurri con una prestazione convincente e di grande sacrificio. Krunic ha stretto i denti, servito a Caputo un passaggio al bacio per il provvisorio 1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione e firmato lui stesso il momentaneo 2-1 con un perfetto piattone in area. Quarto centro e quarto assist in questa stagione, proprio quella che lo sta consacrando di domenica in domenica in un palcoscenico sicuramente meritato.

Dopo aver trascinato l'Empoli verso la promozione lo scorso anno, il classe '93 in questi mesi è andato addirittura oltre, dimostrando di poter ambire senza affatto sfigurare al grande salto di mercato. Prima, però, c'è da aiutare l'Empoli in un cammino verso la salvezza che, in caso di vittoria del Bologna contro il Chievo domani sera, potrebbe tornare nuovamente in salita.