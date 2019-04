Le pagelle dell'Empoli - Krunic e Caputo sugli scudi, Maietta ingenuo

Udinese-Empoli 3-2 (11' Caputo, 15' e 41' De Paul, 24' Krunic, 45' Mandragora)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dragowski 6 - Tutta da vivere la sfida a distanza con Musso. Respinge bene, aiutato da un pizzico di fortuna, le due girate al volo di Lasagna nel primo tempo. In occasione del siluro da fuori di Mandragora si lascia però sorprendere troppo facilmente.

Maietta 5 - Assai ingenua la vistosissima trattenuta in area su Lasagna, che regala il rigore del 2-2 all'Udinese oltre a procurargli l'ammonizione. Insieme a Veseli, oggi è il peggiore tra le fila azzurre (Dal 72' Mchedlidze 5,5 - Entra in campo per portare maggiore peso offensivo a un Empoli che ha bisogno assoluto almeno del pari, ma alla fine risulta non pervenuto).

Silvestre 5,5 - Come Maietta, soffre non poco la velocità di Lasagna e nel finale di tempo lo stende rimediando anche lui l'ammonizione e soprattutto causando la punizione dalla quale scaturisce il 3-2 bianconero. Nella sua partita, comunque, c'è anche qualche buona chiusura.

Veseli 5 - Okaka lo salta quando e come vuole, creando pericoli a ripetizione sulla fascia destra bianconera. Il cliente è sicuramente poco facile da gestire, ma il difensore albanese potrebbe fare molto di più questo pomeriggio.

Di Lorenzo 5,5 - Mette qualche qualche buon pallone in area nel primo tempo. Corsa e spirito di sacrificio non gli mancano mai, ma stavolta non riesce a incidere sul match.

Traorè 6 - Conquista la punizione che porta all'1-0 azzurro e gioca la solita gara ordinata in mezzo al campo. Smista tanti palloni e propizia pure l'espulsione di Zeegelaar (Dall'81' Ucan s.v.).

Bennacer 6 - Schermo davanti alla difesa, prova positiva al fianco di Traorè con tantissime azioni bianconere interrotte e altrettante manovre azzurre avviate.

Krunic 7 - Prestazione di livello per il centrocampista bosniaco. Recuperato in extremis per la sfida di Udine dopo un problema all'adduttore, il numero 33 prima serve un assist al bacio a Caputo sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi segna lui stesso il 2-1 con un perfetto piattone in area. Non al meglio, sparisce progressivamente dal campo nel secondo tempo.

Pajac 5 - Spinge poco, pochissimo sulla fascia sinistra. E dalle sue parti Stryger Larsen e Lasagna fanno quel che vogliono in fase offensiva. Sostituito nell'intervallo (Dal 46' Antonelli 6 - Entra benissimo in campo e nel giro di pochi minuti chiama Musso al miracolo con un tiro a botta sicura da distanza ravvicinata. Dai suoi piedi nascono i principali pericoli dei toscani nella ripresa).

Farias 6,5 - L'intesa con Caputo cresce di partita in partita. Suo l'assist per il 2-1 di Krunic, è il partner offensivo che il numero 9 dell'Empoli necessitava fin da inizio stagione. Nella ripresa cerca invano il gol ed è una continua spina nel fianco per la difesa dell'Udinese.

Caputo 7 - Sempre presente e decisivo. Capitalizza al meglio il perfetto schema su punizione degli azzurri per l'1-0 e costruisce l'azione del 2-1 tenendo vivo un buon pallone sulla linea del fuorigioco. Peccato che il risultato finale della squadra non accompagni la sua ennesima buona performance individuale.