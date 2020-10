Gol storico per Joao Pedro: è il secondo marcatore della storia del Cagliari in Serie A

vedi letture

Quello segnato da stasera è un gol storico per Joao Pedro. L'attaccante brasiliano ha superato Luis Oliveira nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Cagliari in Serie A: sono 46 i centri del numero 10, uno in più di Lulù Oliveira. In testa c'è Gigi Riva, inarrivabile a quota 156.