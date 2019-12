© foto di PhotoViews

È stato uno dei protagonisti della sfida di Kharkiv, che ha sancito la storica qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di Champions League. Pierluigi Gollini esprime tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport: "È stata una partita incredibile, siamo felicissimo e stanchissimi. Una gioia difficile da descrivere. Si era messa malissimo dopo la sconfitta di Manchester, ci davano per morti ma c'eravamo detti di arrivare a quest'ultima partita con la qualificazione ancora in ballo. Abbiamo fatto qualcosa di spettacolare, una serata magica. Avevamo fatto un bel casino nelle prime tre partite, a Manchester abbiamo preso una batosta ma quella sconfitta non ci ha fatto mancare certezze sia come collettivo che come singoli. Non ci siamo scomposti e abbiamo capito di poter competere ad alti livelli, ma bisognava dare qualcosa di più".

Che peso ha questa qualificazione per la città?

"Pesa tanto, per Bergamo è una cosa unica, storica. Il legame con la città e i tifosi è raro. Siamo felici di questo traguardo, è un premio per il gruppo e la società. Siamo orgogliosi e felicissimi".