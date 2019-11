Gomez: "Scudetto con l'Atalanta? Smetterei di giocare il giorno dopo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Papu Gomez parla a La Gazzetta dello Sport della sua esperienza all'Atalanta: "Ho fatto ottime cose e ho avuto la fortuna di essere capitato al posto giusto al momento giusto: ci è mancato solo lo scudetto".

Sta dicendo che...

"Non scherziamo: sarebbe fuori dalla logica, gli scudetti si vincono a 90 minuti perdendo due volte in un anno. Belli i sogni, ma qui siamo ben oltre. Per una cosa del genere smetterei di giocare il giorno dopo: a cosa servirebbe continuare?".