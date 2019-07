GongInCina - Beijing Gouan: Fernando è il regalo per la volata al titolo

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rinforzo in campo è di ieri: la vecchia conoscenza del calcio italiano, Fernando, è sbarcata a Pechino. L'ex Sampdoria ha lasciato lo Spartak Mosca: costo dell'operazione 15 milioni, uno sforzo importante per tentare la corsa al titolo. Sono solo quattro i punti da recuperare alla capolista Guangzhou Evergrande. È di oggi invece la notizia del rinforzo in panchina: Bruno Genesio è il nuovo allenatore. L'ex tecnico del Lione ha preso il posto di Roger Schmidt. Una scelta sorprendente, quella di esonerare il tecnico, peraltro a pochi giorni dallo scontro al vertice proprio contro l'Evergrande. Il tecnico tedesco paga le due sconfitte consecutive in campionato, più un ko in coppa.

Nuovo acquisto

Fernando (c, Brasile, dallo Spartak Mosca)

Confermati

Renato Augusto (c, Brasile)

Cédric Bakambu (a, Repubblica Democratica del Congo)

Kim Min-Jae (d, Corea del Sud)

Fuori dalla lista

Jonathan Viera (a, Spagna)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.