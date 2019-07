GongInCina - Shenzen FC: con Donadoni il colpo è in panchina

Fonte: Gaetano Mocciaro

Penultimo in classifica, lo Shenzen ha cambiato due stranieri rinunciando a un difensore esperto come M'Bengue per puntare su due attaccanti. Del resto le statistiche parlano chiaro: 15 reti fatte, la squadra meno prolifica del torneo. John Mary, camerunese, viene dalla seconda divisione cinese ma il suo impatto fin qui è stato positivo: 3 reti nelle prime due partite, l'ultimo a segnare per la squadra. Poi, tre partite senza reti. Dyego Sousa è stato pagato oltre 5 milioni e nell'ultimo campionato portoghese si è messo in mostra, segnando 15 reti. Ha appena esordito, le speranze di salvezza sono riposte nei suoi gol. Ma soprattutto dal cambio di panchina, che può dare la famosa scossa: esonerato Lopez Caro, è stato chiamato a salvare la squadra il nostro Roberto Donadoni. Un compito non facile, ma alla sua portata.

Nuovi acquisti

John Mary (a, Camerun, dal Meizhou Hakka)

Dyego Sousa (a, Portogallo, dal Braga)

Confermati

Harold Preciado (a, Colombia)

Ole Selnæs (c, Norvegia)

Fuori lista

Ola Kamara (a, Norvegia)

Cheikh M'Bengue (d, Senegal)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.