© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'altra seconda vittoria di fila. È quella di Gianluca Rocchi, premiato come miglior arbitro per il secondo anno consecutivo: "Il futuro? Spero di finire al meglio". Battuti Orsato e Mazzoleni, il fischietto fiorentino si conferma l'eccellenza italiana in quanto a giacchette nere.