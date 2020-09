Gravina contrario al challenge: "Il VAR a chiamata non ha senso. Meglio regole certe"

vedi letture

No al VAR a chiamata. È questo che emerge dalle parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sarebbe un contentino, non fermerebbe le polemiche. Meglio perfezionare la tecnologia, servono regole più omogenee a livello internazionale. Non ha senso il VAR a chiamata, se tutte le situazioni dubbie sono verificate in maniera corretta e trasparente".