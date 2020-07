Gravina: "L’8 settembre c’è l’Italia, molto difficile che la A riparta il 12. Ipotesi ottobre"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto durante la premiazione dedicata alla vittoria del campionato del Benevento. Ecco le sue parole sulla prossima stagione: "Mi piacerebbe, ma non so se si andrà verso quella direzione. A me piace cambiare, ma bisogna fare i conti con la realtà. Dobbiamo incastrare le giornate di campionato con le competizioni internazionali, partendo da una data ipotetica, come fine settembre o forse anche ottobre. A fine agosto si definiranno le competizioni internazionali, poi a settembre c'è la nazionale. L'8 settembre c'è una gara, il 12 riparte il campionato: lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format è un può essere rivisto, ci confronteremo. Qualcosa bisognerà fare".