Gravina: "Onda azzurra travolgente. Europeo U21, sarà subito finale"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina, intervistato a Rimini a margine dell'evento 'The Coach Experience', ha parlato così del movimento del nostro calcio: "Oggi abbiamo avuto un bel confronto, un momento di formazione e di crescita. Quando si parla di rivoluzione e rilancio la formazione sta alla base. Quest'iniziativa va elogiata non solo per la sua intuizione, ma soprattutto per ciò che lascerà tra tutti gli addetti ai lavori".

Uomini, donne, giovani... Il movimento azzurro è cresciuto tanto in quest'ultimo periodo.

"Il movimento sta dando grandi risultati, la nostra parola d'ordine è: partecipazione. Questo è il famoso anno dispari, l'anno di scarico per le Nazionali, noi invece non facciamo altro che rincorrere eventi per seguire quest'onda azzurra che ha travolto tutto il Paese. Nelle ultime due settimane quest'azzurro ha poi un fondo di rosa che è veramente molto bello".

Domani inizia invece l'Europeo Under 21.

"Abbiamo puntato tantissimo su questo Europeo, ci stiamo lavorando da mesi. Si parte col botto, Italia-Spagna è una finale anticipata, ma aspettiamo una risposta da questi ragazzi per centrare un Europeo che ci manca da tantissimi anni e soprattutto un'Olimpiade alla quale vorremmo portare due Nazionali per la prima volta nella storia".

In Serie C continuano però i problemi.

"L'estate scorsa è stata irripetibile, quello che emerge oggi in modo evidente è che c'è un primo livello professionistico che ha delle criticità cronicizzate e ci vogliono quindi delle risposte concrete".