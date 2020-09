Gravina: "Stadi aperti, mi fido di Conte. Ci sono le condizioni per una riapertura parziale"

"Ho fiducia nel premier Conte". Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, risponde sulla possibilità di vedere i tifosi agli stadi a partire da ottobre: "Ma la fiducia richieste risposte in tempi brevi. C'è un protocollo e ci sono le condizioni per una riapertura parziale. La Supercoppa Europea sarà un test per tutti".

Arene, cinema, teatri: gli stadi no. C'è un pregiudizi verso il calcio?

"Non lo so, sicuramente si fa fatica a comprendere quale responsabilità il calcio sia in grado di mettere in gioco. Ci hanno detto di aspettare le scuole, ora spero che i riscontri positivi ci consentano di riaprire gli spalti. Dispiace andare a rimorchio di altri Paesi, come la Germania".