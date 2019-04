Griezmann costa 120 milioni di euro: e 23 di stipendio annui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una clausola rescissoria nel futuro di Antoine Griezmann. E la possibilità di cambiare aria, dopo un'ultima annata all'Atletico Madrid che serviva come patto per vincere la Champions. Lui, Godin e Simeone, le stelle polari di un progetto che si è arenato all'Allianz Stadium per piede - per l'ennesima volta - di Cristiano Ronaldo. Così il francese, dopo un rinnovo record nella scorsa stagione, vedrà il proprio valore scendere da 200 milioni di euro a 120, una manna per chi ha capitali da investire.

Così il Paris Saint Germain ci proverà, magari sbloccando Neymar verso il Real Madrid (o il Barcellona stesso) e punterà a una coppia francese con Mbappé. E poi c'è il Barcellona, con Bartomeu che non ha smentito un suo ipotetico arrivo, inserendo nel discorso proprio la clausola rescissoria. Griezmann sarà uomo mercato in estate, non per tutte le tasche: guadagna 23 milioni di euro annui.