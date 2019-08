Grinta e gol pesanti. La Juve pronta a rinunciare al fedelissimo di Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una trattativa che fin dai primi momenti era sembrata slegata da Paulo Dybala. Sono ore calde per il futuro di Mario Mandzukic al Manchester United e la presenza in Inghilterra di Paratici e Nedved mantiene alto il livello di attenzione sulla sempre più probabile partenza del croato che già nei giorni scorsi aveva trovato la base di accordo coi Red Devils per un ricco biennale più opzione da 6,5 milioni annui.

Finisce l'era bianconera - Come detto l'operazione non è ancora conclusa, ma le parti sono a lavoro e la fumata bianca è sempre più vicina. Con la Juve che così si priverà di uno degli uomini simbolo dell'ultimo quinquennio targato Max Allegri. Il croato infatti era una presenza costante nello scacchiere del tecnico livornese, prima come centravanti, poi come esterno, quindi come partner centrale di CR7. E all'attivo si ricordano sacrifici, gol pesanti e tanto sudore speso per la maglia bianconera. In attesa della quadratura dell'operazione che potrebbe (dovrebbe) vedere l'addio del croato, lasciamo parlare i numeri: nei 4 anni di militanza bianconera, Mario Mandzukic ha collezionato 162 presenze e 44 gol, andando sempre in doppia cifra stagionale.