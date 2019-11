Grosso: "Tonali-Balo? Nessuno in lotta salvezza ha giocatori così"

Fabio Grosso, neo tecnico del Brescia, ha parlato di Tonali e Balotelli nella sua conferenza stampa di presentazione: "Penso che abbiamo tanti ragazzi bravi, Tonali e Balotelli hanno delle qualità che non si discutono. Nel gruppo di squadre che lottano con noi non vedo giocatori con queste qualità. Penso che il loro potenziale sia ancora maggiore di quello visto. Far parte della nazionale è un'emozione unica".

