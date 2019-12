Guardiola: "A oggi non possiamo competere con Liverpool, Real o Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dobbiamo migliorare, accettare che dobbiamo fare dei passi avanti". Dopo la sconfitta nel derby di Manchester, Pep Guardiola ha spronato il suo City, paragonandolo ad altri grandi club europei: "Lo United ha avuto la qualità necessaria sia per difendere che per attaccare in contropiede. Lo dobbiamo accettare.

Questo il livello a cui dobbiamo competere, contro squadre come Liverpool, Manchester United, Barcellona, Real Madrid, Juventus. Questi sono i nostri avversari e la realtà è che probabilmente non siamo in grado di competere con loro al momento.

Forse dobbiamo vivere questa situazione come quella di un club che deve migliorare, dobbiamo accettare la realtà per quella che è e lavorare duro. Siamo sotto di 14 punti per gli sbagli che abbiamo commesso, ma anche per la qualità dei nostri avversari".