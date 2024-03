Gudmundsson infiamma ancora il mercato. Inter in pressing per superare Juve e Premier

L'Inter prova lo scatto per Albert Gudmundsson, trequartista islandese di proprietà del Genoa. I nerazzurri seguono il giocatore con sempre maggiore attenzione e nelle prossime settimane, scrive la Gazzetta dello Sport, proveranno a guadagnare un significativo vantaggio incontrando l'entourage ed il club ligure per posizionarsi avanti rispetto alla Juventus e ai club di Premier League che si sono interessati a lui, fra cui il Tottenham (che proprio col Genoa ha chiuso l'operazione Dragusin a gennaio).

I nerazzurri non sono spaventati dalla concorrenza e sanno che per convincere il Grifone servirà un assegno probabilmente superiore ai 30 milioni di euro. L'idea iniziale dell'Inter sarebbe quella di intavolare un'operazione alla Frattesi, con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto per l'estate successiva. L'Inter sa che la prossima estate, anche per festeggiare la sempre più probabile seconda stella, non basteranno gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi. E proprio per questo proverà presto lo scatto su Gudmundsson.

I suoi numeri in Serie A

La prima stagione del classe '97 in Serie A, dopo le ottime cose viste nell'anno della promozione in Serie B, è fin qui caratterizzata da numeri straordinari. In campionato sono 27 le sue presenze, a cui si aggiungono 10 gol e 3 assist.