Hamsik-Dalian, Davide Lippi: "Prima di 48 ore non si chiuderà nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Lippi, procuratore che conosce molto bene il calciomercato cinese,, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli del caso Hamsik, capitano del Napoli a un passo dal trasferimento al Dalian Yifang. “Oggi sicuro non verrà fatto il passaggio perché c’è la chiusura dovuta al capodanno cinese, qualsiasi attività è chiusa. Nella cultura cinese non esistono i week-end, lavorano tutto l’anno e poi ci sono quei giorni a ridosso del capodanno dove si chiude veramente tutto. Presumo che prima di almeno 48 ore non si definirà niente. Il campionato è cresciuto tanto, negli ultimi sette anni ho avuto modo di apprezzare una cultura ed un paese umile ed abbastanza bravi nel riprodurre un modello vincente in breve tempo”.