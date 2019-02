Hamsik-Dalian, visite mediche a Madrid. Possibile amichevole estiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik svolgerà le visite mediche a Madrid prima di dare il via alla sua avventura in Cina, al Dalian Yifang. Lo riporta 'Sky', che svela anche alcuni retroscena relativi ai contatti in corso tra le due società. Il Dalian ha interessi nel mondo del cinema ed è probabile che nell'accordo ci sia anche un progetto cinematografico da sviluppare in sinergia. Inoltre, possibile l'organizzazione di un'amichevole che andrà in scena la prossima estate.