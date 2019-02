© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'addio di Marek Hamsik al Napoli. "Se avesse dato retta ai sentimenti, all’amore della gente, avrebbe ringraziato i dirigenti del Dalian Yifang, respingendo al mittente la sontuosa offerta. Ma a 32 anni (li compirà a luglio) ha voluto dare retta alla ragione, a quella proposta che avrebbe fatto barcollare chiunque: non avrebbe potuto rinunciare a 9 milioni di euro netti, a stagione, per i prossimi tre anni. E, dunque, ha ceduto", scrive il giornale. Entro domani sarà tutto definito, Aurelio De Laurentiis aspetta il bonifico cinese per salutare Hamsik che ha già un volo prenotato nella giornata di mercoledì per raggiungere Bernd Schuster, l’allenatore del Dalian, ex stella del calcio europeo.