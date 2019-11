© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona, è sicuramente una delle rivelazione di questo inizio di campionato. Ai microfoni di tuttojuve.com, ne ha parlato il suo agente, Gianni Vitali: "Marash sta facendo molto bene, siamo contenti delle sue prestazioni e speriamo possa continuare a ripetere le belle prestazioni con il Verona".

È stato accostato anche alla Juventus.

"Marash è accostato a molti club, italiani ed europei. Sicuramente gli occhi addosso da parte di una big come la Juventus fa molto piacere, ma per il momento non c'è stato nessun contatto con il club bianconero. Il ragazzo, che sta stupendo chi non lo conosceva, pensa solo a far bene con il Verona".