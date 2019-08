Hellas, Bocchetti: "Facile scegliere Verona. Avevo nostalgia dell'Italia"

© foto di Dimitri Conti

Il nuovo difensore gialloblù Salvatore Bocchetti ha parlato così della sua nuova avventura ai canali ufficiali dell'Hellas Verona: "È stata una trattativa facile, ho deciso in fretta di venire a Verona. Avevo nostalgia dell'Italia, questa esperienza mi farà molto bene anche dal punto di vista emotivo. Sono super motivato e voglio dare più del 100%, cercherò di essere utile alla squadra e ai più giovani sia in campo che fuori".

Il motivo della scelta?

"Tutto l'effetto-Hellas, il Direttore Sportivo, il Presidente e il mister mi hanno voluto fortemente. Per non parlare dei tifosi. Già dalla prima giornata ho visto che il pubblico di Verona a ogni singola azione, a ogni singolo contrasto, ti sostiene anche quando perdi e sei in un uomo in meno".

Bologna?

"Ci siamo messi bene in campo, ringrazio i miei compagni perché entrare a freddo come ho fatto non era facile".

La Serie A?

"L'ho ritrovata molto più forte ed equilibrata di qualche anno fa, ci sarà da lavorare e faticare, dovremo essere bravi a essere uniti anche nei momenti difficili, fino alla salvezza".

Lecce?

"Non si può giudicare dal risultato di San Siro, sarà durissima e l'ambiente sarà molto carico, ma in Serie A devi essere pronto per queste cose".



Pazzini?

"Super professionista, lo conosco dai tempi del Milan e dà sempre tutto per la squadra".

Kumbulla?

"Ha giocato molto bene, è forte nonostante la giovanissima età, se continua così può fare molto bene".