Hellas, Borini ha gli occhi della tigre. E domenica c'è il Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli occhi della tigre. Come quelli che ha sfoggiato Fabio Borini nel giorno della sua presentazione in maglia gialloblù. Una conferenza posticipata di qualche giorno per motivi logistici, per consentire al giocatore di acquisire familiarità con la nuova città e trovare una sistemazione definitiva. Anche perché, a proposito di adattamento, l'ex Liverpool sta già bruciando le tappe: esordio da subentrante alla prima convocazione, ma soprattutto un impatto prorompente nel secondo tempo di Bologna, culminato nella rete dell'uno a uno. "Era il debutto che sognavo", ha detto Fabio, famelico e determinato a recuperare il tempo perduto in questi primi mesi di stagione. Ma le tempistiche sono già stringenti, imposte dal contratto di sei mesi condiviso da ambo le parti, e definito uno stimolo ulteriore dallo stesso attaccante. E già avanza l'ipotesi di un impiego da titolare contro il Lecce: molto dipenderà dalle valutazioni di Juric e del suo staff, che negli ultimi giorni hanno avuto modo di testare la tenuta atletica del nuovo numero sedici degli scaligeri. Quel che di certo non manca è la disponibilità di Borini, che sulle possibilità di vederlo titolare già domenica si è espresso senza mezzi termini: "In queste settimane mi sono sempre allenato al massimo, e poi giocherei anche con una gamba rotta". C'è da credergli.

MERCATO TEMA CALDO - Quella di Borini è stata sin qui l'unica operazione in entrata dell'Hellas Verona in questa sessione. Il countdown è già partito: manca poco più di una settimana - otto giorni, per l'esattezza - al gong finale. La diffusissima sensazione, certificata da indizi più o meno probanti, è che il mercato dei veneti sia ancora ben lungi dal potersi dire concluso. Dopo aver perfezionato alcune uscite - Henderson e Bessa sono stati gli ultimi in ordine di tempo a salutare - i prossimi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per l'operazione Dimarco con l'Inter, ormai in dirittura d'arrivo. Attenzione poi al nome di Agudelo, rimbalzato nelle ultime ore: il colombiano è un profilo gradito, non è quindi da escludere che il d.s. D'Amico possa provare a regalare a Juric anche il terzo colpo.

VERSO IL LECCE - Domenica si torna al Bentegodi, dove andrà in scena l'ennesimo scontro diretto di questo mese: una vittoria con il Lecce consentirebbe di incrementare il gap da una parigrado - quantomeno nelle stime di inizio stagione - e avvicinerebbe ulteriormente quota quaranta punti. Una sfida cruciale, dunque, cui prenderà parte Marash Kumbulla: il difensore albanese è tornato arruolabile in tempo zero, dopo che era stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo di Bologna per un'emicrania oftalmica, con momentaneo annebbiamento della vista. Passi in avanti anche per Eddie Salcedo, che martedì è tornato ad allenarsi a Peschiera. Per l'ex Genoa è già iniziato il programma di riatletizzazione, e i tempi di recupero sono stimati tra le due e le quattro settimane, a seconda di come il ginocchio risponderà alle sollecitazioni.