Hellas, i voti al mercato: tante scommesse per il ritorno in A

L'Hellas Verona e un mercato caratterizzato da tante scommesse, poche spese folli e tante speranze per il futuro. L'ultimo colpo in ordine temporale, ovvero Mariusz Stepinski, va a colmare quella che era una lacuna abbastanza evidente al centro dell'attacco. In precedenza erano arrivati altri rinforzi, alcuni pronti all'uso, altri da testare e far inserire con la dovuta calma: per la difesa occhi puntati su Amir Rrahmani, arrivato dalla Dinamo Zagabria con una buona dose di curiosità. L'esperienza la porta Salvatore Bocchetti, le altre novità sono Wesley, terzino brasiliano soprannominato Gasolina, Koray Gunter dal Genoa e Claud Adjapong dal Sassuolo. A centrocampo molto passerà dai piedi e dalle idee di Miguel Veloso, con lui anche Emmanuel Badu, Valerio Verre e Matteo Pessina. Per la fascia è arrivato Darko Lazovic, mentre c'è attesa per capire quale potrà essere il rendimento di Sofyan Amrabat. Chiusura con l'attacco, che oltre a Stepinski ha visto l'arrivo di Eddy Salcedo e Gennaro Tutino.

In uscita sono stati ceduti diversi giocatori che non rientravano nel progetto o che avevano necessità di provare altre esperienze: da Ragusa a Marrone, passando per Almici, Karamoko Cissé, Matteo Bianchetti, Enrico Bearzotti e Dejan Boldor. Definite, inoltre, le cessioni a titolo definitivo di Fares e Valoti alla SPAL.

Operazioni in entrata, VOTO 5,5

Mariusz Stepinski (Chievo)

Wesley (Flamengo)

Eddy Salcedo (Inter)

Matteo Pessina (Atalanta)

Sofyan Amrabat (Club Brugge)

Claud Adjapong (Sassuolo)

Valerio Verre (Sampdoria)

Gennaro Tutino (Napoli)

Darko Lazovic (Genoa)

Koray Gunter (Genoa)

Boris Radunovic (Atalanta)

Miguel Veloso (Genoa)

Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca)

Emmanuel Badu (Udinese)

Amir Rrahmani (Dinamo Zagabria)

Operazioni in uscita, VOTO 5,5

Antonino Ragusa (Spezia)

Sw Lee (Sint-Truiden)

Luca Marrone (Crotone)

Alberto Almici (Pordenone)

Simone Calvano (Juve Stabia)

Karamoko Cissé (Juve Stabia)

Matteo Bianchetti (Cremonese)

Jure Balkovec (Empoli)

Deian Boldor (Partizani)

Nicolò Casale (Venezia)

Nicolas (Udinese)

Karim Laribi (Empoli)

Mohamed Fares (SPAL)

Mattia Valoti (SPAL)