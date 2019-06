© foto di Giacomo Morini

Il Verona cerca un attaccante per il ritorno in Serie A. Il tecnico Ivan Juric segue Alfredo Donnarumma (28), che ha trascinato nella massima divisione il Brescia a suon di gol, mentre in seconda fila c'è Giovanni Simeone (23) della Fiorentina.

L'attaccante argentino - scrive L'Arena - a Firenze guadagna meno rispetto a Giampaolo Pazzini (34) e la Viola vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma i gialloblù non possono acquistarlo a queste condizioni.