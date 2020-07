Hellas, Juric: "Che fatica, tra poche ore di nuovo in campo con l'Atalanta. La migliore d'Italia"

Il Verona di Ivan Juric esce sconfitto dall'Olimpico (2-1 contro la Roma) e si allontana definitivamente dalla zona Europa League. Il tecnico croato, in conferenza stampa, non ha fatto drammi sottolineando la stagione comunque sopra le aspettative della squadra: "La zona Europa League? Non ci interessa. Non è per noi, in tutta sincerità. I ragazzi hanno fatto un campionato splendido e sono andati oltre le loro possibilità, sia individuale che come gruppo. Ci siamo detti di dover dare sempre il massimo e i giocatori stanno rispettando questo patto. Tra 60 ore rigiochiamo di nuovo contro l'Atalanta, la migliore in Italia, ed è veramente una fatica enorme".

Guarda il video con le parole di Juric in conferenza!