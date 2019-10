Hellas, Juric: "Oggi contavano solo i punti. Amrabat forza spaventosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria:

"Abbiamo fatto una partita seria in tutti i sensi: quando c'era da pressare lo faceva, quando doveva soffrire uguale. L'importante era fare tre punti oggi, non bastava più ricevere elogi per la prestazione. Abbiamo trovato la quadratura con i cinque e i due in mezzo al campo, anche le coppie si stanno conoscendo bene e si completano. Mi stanno dando ampie garanzie. In attacco invece scelgo di settimana in settimana chi sta meglio".

Amrabat e Veloso come me e Milanetto al Genoa?

"Milanetto sì è simile a Veloso per le qualità. Io anche come Amrabat, che però ha una forza spaventosa, può competere con grandissimi giocatori. Io non la avevo".

Su Kumbulla: cosa ti ha convinto di lui?

"Quando facevamo le partitine l'attaccante avversario non faceva mai gol. È un ragazzo molto serio, apprende sempre quello che gli dici. Ha fisico ed è veloce, ha le caratteristiche giuste".

Su Stepinski:

"Ha un atteggiamento spettacolare. Come lavora lui, ne ho visti pochi di attaccanti. Rimane ore e ore a lavorare su tutti gli aspetti. Sono convinto che alla fine si migliora, ha una voglia pazzesca".