Hellas, Juric: "Stiamo chiudendo due acquisti, cerchiamo una punta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "E' stata molto dura, ma nei primi 15 minuti abbiamo fatto benissimo, giocando bene ed attaccando, la squadra mi è piaciuta molto. Peccato per l'episodio, magari perdevamo lo stesso ma sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo sfruttato l'opportunità che abbiamo avuto, abbiamo tenuto botta da squadra, ed è importante da neo promossa un impatto così, siamo tutti soddisfatti.

Tutino? Un ragazzo generoso, una delle ragioni per cui l'abbimao preso, è un ragazzo serio. Volevamo sfruttare la sua velocità nell'uno contro uno, qualche volta l'ha fatto ma ha fatto un lavoro enorme di sacrificio.

Veloso? E' da tre anni che non mi fa gol su punizione! Lo prendevo un po' in giro, oggi mi ha risposto bene. E' arrivato qui con una personalità enorme, si è meritato la fascia perchè è un esempio per tutti.

Cosa serve? Abbiamo le idee chiare su cosa prendere, siamo vicini a due giocatori che penso chiuderemo lunedì. Vogliamo una punta centrale che ci dia qualità".