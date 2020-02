vedi letture

Hellas, Primavera in finale di Coppa. Juric: "Ottime potenzialità ma non c'è un altro Kumbulla"

L'Hellas Verona è in finale di Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina. Un traguardo importante, i complimenti arrivano anche da Ivan Juric che però invita i ragazzi a restare coi piedi per terra. "Nessun ragazzo è pronto, questa è la mia idea. È una Primavera molto interessante, con giocatori interessanti. Lo staff lavora bene, sarebbe perfetto se il Mantova andasse in C, per permettere ai ragazzi di diventare calciatori da Hellas. Non c'è un altro Kumbulla, ma hanno sicuramente delle potenzialità. Arrivare in finale è un orgoglio, non era facile".