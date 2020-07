Hellas, Setti: "Tante squadre su Kumbulla, sappiamo ciò che vogliamo ottenere"

vedi letture

Il presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l’Inter.

C'è il rischio di avere la pancia piena dopo aver già raggiunto la salvezza?

“Non stiamo andando come prima del lockdown, c’è sempre la voglia di fare bene anche se le forze non sono quelle di prima quando andavamo come dei treni".

Marotta le ha chiesto Kumbulla?

“Sì adesso abbiamo chiuso – scherza – Kumbulla è un giocatore di prima fascia. Ci sono tante squadre interessate. Sappiamo quello che vogliamo ottenere”.

Juric rinnova?

“Stiamo parlando serenamente, i presupposti ci sono tutti. Abbiamo un rapporto molto franco col mister”.

Come è nata l’idea Amarabat?

“E’ stata un’idea del Ds D’Amico. In un primo momento non c’erano le condizioni, poi si sono venute a creare e le cose sono andate molto bene”.