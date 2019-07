© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Duello fra neopromosse in Serie A per Camillo Ciano del Frosinone. Dopo il Lecce, si è mosso con decisione anche l'Hellas Verona. Per l'attaccante di Marcianise (34 presenze e 7 gol al suo primo nel massimo campionato) i ciociari chiedono 2 milioni. A riportarlo è Sky Sport.