Hellas, si lavora per blindare Juric: ritocco all'ingaggio e progetto di crescita per farlo restare

L’Hellas Verona non ha intenzione di lasciar partire Ivan Juric, il tecnico che in questa stagione non solo ha conquistato la salvezza con larghissimo anticipo, ma sta guidando la squadra verso un insperato – a inizio anno – posto nelle coppe europee nella prossima stagione. Per questo il club scaligero, come rivela tggialloblù.it, è al lavoro per blindare il proprio tecnico mettendo sul piatto un ingaggio più ricco, si parla di circa un milione di euro, e creando una struttura tecnica ancora più solida e vicina al mister. Juric nelle ultime ore ha capito che ci sono le basi per poter continuare nella crescita e aprire un ciclo che potrebbe aprirgli le porte di una big in un futuro prossimo e per questo sarebbe vicino a dire sì all’Hellas per continuare ancora assieme.