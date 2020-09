Hellas tra mercato e una vittoria inattesa. Domenica con l'Udinese c'è Lovato?

Uno squarcio nel placido cielo di un ordinario lunedì pomeriggio. Sono le diciassette, iniziano a serpeggiare le prime indiscrezioni su una possibile sconfitta a tavolino della Roma contro l'Hellas per un errore nella compilazione della lista ufficiale dei calciatori, da consegnare secondo regolamento entro le dodici del giorno precedente la partita. Diawara è inserito tra gli under 22 pur non avendone titolo, i sospetti si tramutano in certezze e il tutto viene suggellato dal Giudice Sportivo, che commina il k.o. a tavolino per i giallorossi.

In attesa del ricorso annunciato del club della Capitale, dunque, la stagione del Verona è iniziata a tutti gli effetti con una vittoria. Uno scenario inimmaginabile sino allo scorso weekend, che certamente non rispecchia il verdetto del campo, ma che al contempo nulla ha a che vedere con il concetto di ingiustizia sportiva. Esiste un regolamento, limpido nella sua interpretabilità, ed è stato violato: inevitabili dunque le conseguenze, che andranno poi rivalutate secondo la tesi difensiva della Roma.

Sono settimane convulse, nelle quali i temi di campo (ed extra-campo) s'intersecano con quelli legati al mercato. Molte le operazioni già definite (martedì si è presentato Favilli, nel pomeriggio in via Olanda toccherà a Tameze), che fanno il paio con quelle ancora da perfezionare. "Per completare la rosa ci vogliono quattro o cinque giocatori di livello", aveva detto Juric in conferenza alla vigilia del debutto galeotto contro la Roma, e la sensazione è che D'Amico farà di tutto per accontentarlo. Colley è stato ufficializzato ieri, Ceccherini potrebbe puntellare la difesa. E poi? Non si escludono sorprese, specialmente in attacco, che è indubbiamente il reparto più incompleto.

L'obiettivo più immediato, nel frattempo, è restare a punteggio pieno in classifica: domenica c'è l'Udinese, ancora al Bentegodi. Saranno assenti Empereur, Danzi e Magnani, mentre sembra esserci più di qualche spiraglio per il recupero di Darko Lazovic. Potrebbe l'occasione di vedere all'opera dal primo minuto Lovato, convincente e veterano sabato, appena alla seconda presenza in Serie A.