Hellas, Veloso: "Futuro da allenatore? Non ho ancora deciso. Mi sento migliore di 10 anni fa"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il capitano del Verona Miguel Veloso ha parlato così della prospettiva di diventare allenatore, un giorno: "Penso di aver ancora qualcosa da dare in campo prima (ride, ndr). Comunque durante la pausa dovuta al lockdown ho partecipato al corso online. Mi sono portato un po' avanti, anche se non so se lo vorrò fare quando smetterò".

Il portoghese ha parlato poi di stimoli, ma anche di aspetti del suo mestiere che iniziano a pesare: "Inizio a sentire la mancanza della mia famiglia quando siamo in ritiro. Invece mi stimola ancora la competizione, anzi adesso ancora più di prima. Voglio vincere sempre, indipendentemente dall'avversario. Solo al pensiero del pareggio o della sconfitta mi arrabbio. Quando sei giovane - ha proseguito Veloso - non pensi che il tempo passa, invece è così. E adesso mi sento migliore rispetto a dieci anni fa. Lo dico anche ai giovani: non perdete tempo".