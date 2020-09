Hellas Verona, asse di mercato con la Fiorentina: nel mirino Ceccherini e Vlahovic

L'Hellas Verona lavora sul mercato per regalare a mister Juric rinforzi di livello per provare a confermarsi dopo l'exploit dell'ultima stagione. Abbandonata la pista Tomovic per la difesa, il club gialloblù insiste con la Fiorentina per avere Federico Ceccherini. Non solo, il club scaligero vorrebbe anche la giovane punta viola Dusan Vlahovic.