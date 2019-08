© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene di mercato per Luca Siligardi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma l'Hellas Verona avrebbe bussato alla porta del Parma per chiedere nuovamente informazioni sull'esterno classe '88, già in Veneto dal 2015 al 2017. Per ora si tratta solo di un sondaggio, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerazione e l'avvio di una vera e propria trattativa fra le parti.