Hellas Verona, Dimarco: "Mi sono sempre messo a disposizione del mister e della squadra"

vedi letture

Il difensore del Verona Federico Dimarco ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il successo contro l'Atalanta: "La vittoria di oggi? In settimana abbiamo lavorato bene, preparandoci al meglio. Questo ha fatto sì che venissimo a Bergamo con la testa giusta, pronti a dare il massimo. Grazie al nostro impegno e alla nostra determinazione, abbiamo portato a casa la vittoria, sfruttando bene le occasioni che abbiamo creato durante i novanta minuti. Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere, questa squadra è più forte dei singoli. Venire a giocare in casa dell'Atalanta e vincere 0-2, soprattutto dopo la loro vittoria ad Anfield contro il Liverpool, non era affatto facile. Per noi è davvero un bel premio e ce lo meritiamo, perché siamo stati davvero straordinari. Un Verona più forte delle assenze? Questa è la forza e l'unione del gruppo: se manca qualcuno, c'è subito un compagno pronto a sostituirlo e a dare il massimo, sia in allenamento che in partita. Io il difensore che ha creato più occasioni in Serie A? Da quando sono arrivato, a gennaio, mi sono sempre messo a disposizione del mister e della squadra. Lavoro duro anche per sfruttare al meglio ogni opportunità offensiva che mi si presenta. Questa è la testimonianza che l'impegno paga, sempre. I prossimi match? Domenica prossima contro il Cagliari dobbiamo fare punti per conquistare la salvezza. Mercoledì scorso in Coppa, sempre contro di loro, siamo stati molto sfortunati. Domenica sarà un'altra partita e noi saremo pronti a dare il massimo, con il nostro solito spirito che ci contraddistingue".