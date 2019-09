Hellas Verona, Faraoni: "Ogni contrasto è come l'ultimo, diamo l'anima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, dopo il k.o. interno contro il Milan ha parlato a Rai Sport: "Le decisioni prese dall'arbitro sono corrette. Abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto in dieci uomini. Ogni contrasto per noi era l'ultimo, questo deve essere il nostro biglietto da visita. Abbiamo fatto vedere che diamo l'anima e questo il pubblico lo apprezza, l'applauso finale è meritato".

Andate a gran ritmo. "Quando non hai la qualità del Napoli dobbiamo dimostrare altre cose. Per noi sono fondamentali le seconde palle, su quelle giochiamo. Arriverà anche il gioco, ma per ora facciamoci sentire comunque".