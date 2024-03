Faraoni scosso dalla morte di Barone: "È stato un onore. Aveva un grande cuore"

vedi letture

Soltanto due mesi fa Marco Davide Faraoni si trasferiva dall'Hellas Verona alla Fiorentina. Uno degli uomini chiave in questa trattativa è stato proprio Joe Barone, ex general manager dei viola scomparso nella giornata di oggi a 57 anni all'Ospedale San Raffaele di Milano. Il terzino destro lo ha omaggiato così su Instagram: "È stato un onore direttore, lei con il suo grande cuore mi ha accolto in questa casa... La sua Fiorentina. Buon viaggio Joe".