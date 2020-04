Hellas Verona, Gunter ha convinto tutti: 4 milioni al Genoa per il riscatto

L'Hellas Verona ha tutta l'intenzione di riscattare il cartellino di Koray Gunter, difensore che ha convinto Juric e che potrebbe diventare interamente gialloblu versando 4 milioni al Genoa. Il Grifone ha il controriscatto a 1,5 milioni, ma accordandosi con i rossoblu potrebbe restare senza problemi in Veneto per far ripartire la retroguardia già orfana di Rrahmani e potenzialmente senza Kumbulla, anche lui in odore di cessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.