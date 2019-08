© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona, dopo aver annunciato Lazovic, sta per ufficializzare un nuovo rinforzo in attacco: Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli, ha firmato con il club gialloblù e per la conclusione definitiva non resta che aspettare i contratti controfirmati dal Napoli. La formula del trasferimento è quella del prestito secco per l'esterno d'attacco classe '96 che ora si aggregherà al resto dei compagni a Peschiera. Lo riferisce Sky Sport.