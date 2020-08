Hellas Verona, la Lazio alza l'offerta per Kumbulla. Quella dell'Inter è superiore

La Lazio ha ancora speranze per Marash Kumbulla. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore albanese vuole i biancocelesti, ma Claudio Lotito non riesce ad accontentare le richieste del presidente del Verona Maurizio Setti. La Lazio ha intensificato i contatti, alzando l’offerta iniziale che prevedeva 17 milioni più il cartellino di André Anderson. La proposta dell’Inter di 23 milioni rimane superiore, ma l’interesse dei nerazzurri per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, lascia ancora qualche speranza alla Lazio di accaparrarsi il giovane talento.