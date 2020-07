Hellas Verona, Paro: "Amrabat stupenda sorpresa, sta acquistando consapevolezza"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Verona 1-1, il vice allenatore scaligero Matteo Paro ha parlato anche della corsa per l’Europa e di Sofyan Amrabat, giocatore già acquistato dalla viola per la prossima stagione: “L’Europa? Sicuramente siamo partiti con obiettivi diversi, ma con il tempo poi gruppo ha acquistato consapevolezza e ha creato qualcosa di importante. Ora speriamo di non perdere la voglia di confermare quanto di buono fatto finora, perché sarebbe un peccato. Amrabat è una sorpresa stupenda di questo Verona: anche lui come la squadra sta acquistando sicurezza e consapevolezza, in più ha doti fisiche e tecniche importanti. Sia lui che molti altri giocatori quest’anno hanno raggiunto un livello davvero molto alto”.